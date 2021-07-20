عيد الأضحى المبارك : بن بوزيد في زيارة "تضامنية" لعمال الصحة بمصطفى باشا

قام وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بزيارة "تضامنية" لعمال الصحة الذين التحقوا بمناصبهم بمختلف مصالح المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة.

وأكد الوزير الذي رافقه كل من مدير الصحة لولاية الجزائر وعدد من مسؤولي المستشفى، أن زيارته تندرج في إطار "تضامنه مع عمال الصحة في كامل ربوع الوطن الذين يؤدون مهامهم في هذا اليوم المبارك خصوصا مع انتشار جائحة كورونا"، مشددا على "وجوب قيامه، بصفته وزيرا، بهذا النوع من الزيارات لأسلاك الصحة".

وبذات المناسبة، جاب الوزير عددا من المصالح، لاسيما مصلحة فحص المصابين بفيروس كورونا ومصلحة الإصابات وطب العظام، حيث أثنى على عمال الصحة نظير تجندهم ومجهوداتهم للتكفل بالمرضى خاصة في زمن الجائحة هذا.