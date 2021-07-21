وزارة التجارة تشيد بتقيد التجار بمداومة أول يوم لعيد الأضحى

أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات, في بيان لها, بتقيد التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة "بشكل كلي" في أول يوم لعيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان هذا الثلاثاء : "تشيد وزارة التجارة وترقية الصادرات بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة والتزامهم بشكل كلي في اول يوم عيد الاضحى المبارك حيث بلغت النسبة 99,99 بالمائة على المستوى الوطني".

كما أشادت بالعدد "الكبير" من التجار غير المسخرين الذين قاموا اليوم, "خاصة في الفترة المسائية ", بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع عبر كامل القطر الوطني.

وأثنت الوزارة على موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة بالنسبة للمداومة مذكرة جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على بإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم الخميس.

وقد لقي هذا التقيد بالمداومة استحسان المواطنين فيما اعتبره التجار المعنيون التزاما وواجبا.