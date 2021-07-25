أولمبياد طوكيو : الملاكم الجزائري محمد حومري يتأهل إلى الدور ثمن النهائي

تأهل الجزائري محمد حومري (81 كلغ) الى الدور ثمن النهائي من دورة الملاكمة للألعاب الاولمبية (طوكيو 2020) ،بعد تفوقه هذا الاحد على منافسه الفنزويلي كورباج باريرا نالك بنتيجة 3-2.

و سيواجه حومري (28 سنة)، الذي يسجل أول مشاركة له في الألعاب الاولمبية، يوم الأربعاء المقبل الكوبي لوباز ارلان ،حامل اللقب العالمي لسنة 2015 بالدوحة و الميدالية الذهبية للألعاب الاولمبية بريو البرازيلية في 2016.

ويأتي تأهل الملاكم حومري ليضاف إلى ذلك الذي حققه مواطنه عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) ، الذي يسجل رابع مشاركة له في المرحلة النهائية من الألعاب الاولمبية ، وسيواجه هو الآخر يوم الثلاثاء المقبل منافسه الروسي موسليم ادزيماغومادوف.

من جهتها ، أقصيت الملاكمة الجزائرية بوعلام رميساء (51 كلغ) في الدور السادس عشر على يد التايلاندية جيتبون جوتاماس بنتيجة 5-0.

و تمثل الجزائر في الموعد الاولمبي بثمانية ملاكمين 5 ذكور و 3 إناث ، ويتضمن برنامج المنافسة 13 منازلة نهائية 8 لدى الذكور و 5 لدى الإناث.

وستقام الأدوار ربع النهائية أيام 1 و 2 و 3 أوت فيما تقام الأدوار نصف النهائية ايام 4 و 5 و6 أوت و المنازلات النهائية يومي 7 و 8 من نفس الشهر.