وصول دفعة أولى تقدر بـ 1050 وحدة من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي

وصلت اليوم الأحد الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن يصل عددها إلى 9 آلاف وحدة "تدريجيا" في غضون أسبوعين ، حسب ما كشف عنه بيان مجلس الوزراء.

كما أسدى رئيس الجمهورية الذي ترأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء ، توجيهات بضرورة "تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين" مع "التحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية خاصة وأن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56 بالمائة".

كما أمر الرئيس تبون، في ذات الإطار، بإطلاق "عملية كبرى" لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين "فورا" دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على "الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من الأكسجين"، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.