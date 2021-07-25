لجنة وطنية لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا

أمر رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بإنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

و أسدى رئيس الجمهورية هاته التعليمات خلال ترأسه، بمقر رئاسة الجمهورية ، للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة، يضيف نفس المصدر.

و بعد تسجيل الإشهاد بالتنصيب الرسمي للحكومة وعرض جدول أعمال مجلس الوزراء، يقول البيان، أعطى رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19.

و في هذا الإطار، و في قطاع التجارة، أمر رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا.