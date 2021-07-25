تم اليوم الأحد تنصيب السيدة نرجس كرميش على رأس جريدة النصر، خلفا للسيد عبد القادر طوابي الذي شغل نفس المنصب منذ ديسمبر 2015، حسب ما علم لدى ذات الوسيلة الإعلامية.

وأوضح ذات المصدر ، أنه تم بالمناسبة تجديد مجلس الإدارة بتعيين كل من أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة 1 الدكتور نذير عميرش والأستاذ بكلية الإعلام والاتصال بجامعة قسنطينة 3 الدكتور توفيق عمري، عضوين في المجلس.

يذكر أن السيدة نرجس كرميش هي صحفية بيومية النصر منذ 1997 وقد شغلت منصب رئيسة قسم ثم رئيسة تحرير منذ يناير 2016.