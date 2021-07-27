﻿ جوي هود : واشنطن تتطلع الى تسوية تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

جدد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط ،السيد جوي هود، التأكيد على أن موقف الولايات المتحدة الامريكية واضح فيما يخص تسوية النزاع في الصحراء الغربية ، وهو يستند على عملية تقودها الامم المتحدة تفضي إلى إتفاق يسمح بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال السيد هود أن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية من النزاع في الصحراء الغربية واضح" ، وأوضح مساعد كاتب الدولة الامريكي ، أن واشنطن تتطلع الى "عملية تقودها الأمم المتحدة تفضي إلى إتفاق يمكن من تحقيق السلام والاستقرار" في المنطقة مسترسلا بالقول : "هذا هو الأفضل للمنطقة وهذا ما سنضع وقتنا وطاقتنا وجهدنا فيه".

و تأتي تصريحات المسؤول الامريكي لتؤكد من جديد الموقف الذي اعلن عنه مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ، والذي جدد موقف بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية ، أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية، شدد خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم واشنطن للمفاوضات السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو حول مستقبل الصحراء الغربية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء الذي تناول القضايا العالمية الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصي في المنطقة أقرب وقت ممكن"، لافتا الى أن "واشنطن مستعدة لتقديم الدعم الضروري لمساعدة المبعوث الجديد في الشروع في مهامه في أسرع وقت ممكن, وذلك بالتنسيق (..) مع شركائها وحلفائها بما في ذلك الجزائر".

