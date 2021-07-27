قوجيل يعزي في وفاة المجاهدة مريم بلميهوب زرداني

﻿بعث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، برسالة تعزية ومواساة إلى أسرة ورفاق المجاهدة مريم بلميهوب زرداني، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وقال قوجيل في رسالة التعزية: "شاء الرحمن الرحيم أن ترحل عنا اليوم، العضو السابق بمجلس الأمة والمحامية والوزيرة، الأخت المجاهدة مريم بلميهوب زرداني عن دنيانا وتنتقل إلى جواره ليشملها برحمته وعفوه"، مشيرا إلى أن الفقيدة "انتظمت في صفوف جيش التحرير الوطني وهي لا تزال في ريعان شبابها، فأدت واجبها الوطني المقدس إبان ثورة التحرير المظفرة".

وأوضح أن الراحلة "لم تكتف بمهامها العظيمة قبل الاستقلال، بل وأدت ما أوكل لها من مسؤوليات بعد استرجاع السيادة الوطنية بكفاءة وعزيمة وقوة إرادة، فتصدت لمهامها طيلة عقود داخل الوطن وخارجه، برلمانية فوزيرة ثم عضوا ورئيسا للمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة"، وأضاف أن الفقيدة "كانت - رحمها الله - من الرعيل الأول للمحاميات العربيات وعضو في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة".

وخلص إلى القول: "أمام مشيئة الله، لا أملك إلا أن أقف إلى جانبكم في هذه المحنة الأليمة، معربا لكافة أفراد أسرتها وذويها الأبرار ورفاقها المجاهدات والمجاهدين، أصالة عن نفسي وبالنيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، عن عزائي الأخوي ومواساتي الصادقة، متضرعا إلى الباري عز وجل، داعيا إياه أن يتغمدها برحمته ويهيئ لها مقاما عليا في جنته وأن يرزقكم أنتم وكل أقاربها وذويها صبرا جميلا ويوفي لكم أجرا عظيما إنه سميع مجيب الدعاء".