حكــار : توظيف أكثر من 5600 من شباب الـجنوب بمجمع سوناطراك وفروعه خلال 2021

سيشغل مجمع سوناطراك بجميع فروعه 5615 موظفا جديدا ضمن شباب ولايات الجنوب برسم توقعات سنة 2021، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمع، توفيق حكار، هذا الأربعاء ببومرداس.

وأكد السيد حكار في تصريح صحفي على هامش معاينته بالمعهد الجزائري للبترول لمسار عملية تصحيح مسابقة توظيف 225 شاب من ولايتي ورقلة و تقرت، أن التوظيف في مناصب الشغل الجديدة بالمجمع و فروعه سيكون بعد إجراء مسابقات "شفافة و نزيهة" للمترشحين و ذلك قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار أن مناصب الشغل الجديدة ستكون جميعها لفائدة سكان ولايات الجنوب كتيميمون و تندوف و المنيعة و بسكرة و بشار و عين صالح وورقلة و إليزي و غرداية و أدرار والأغواط.

كما أوضح أن التوظيف في نحو 2600 منصب شغل سيكون قبل منتصف شهر يوليو الجاري, وأن العمل جار حاليا لتحضير مسابقات توظيف قرابة 1900 منصب شغل أخرى بعد ذلك, وأن زهاء 1200 منصب شغل الباقية ستكون كلها مشغولة قبل نهاية السنة الجارية.

الإعلان عن الفائزين في مسابقة التوظيف بتقرت وورقلة أوت القادم

كما سيعلن مجمع سوناطراك خلال شهر أوت القادم ، عن قائمة أسماء الفائزين في مسابقة التوظيف لفائدة شباب ولايتي تقرت وورقلة التي جرت ما بين الـ 10 و الـ15 جويلية -حسب المتحدث ذاته-

وقال حكار إن عملية تصحيح إجابات المترشحين في مسابقة توظيف شباب ولايتي تقرت و ورقلة في المجمع و فروعه ستنتهي مع نهاية شهر جويلية الجاري، وستعلن نتائجها مع بداية الشهر القادم, من خلال وكالات التشغيل المحلية المعنية.

وأكد أن الهدف من زيارته للمعهد هو الوقوف على مدى شفافية و نزاهة سير عملية تصحيح أوراق الممتحنين، مشيرا الى الإعتماد لأول مرة على نظام السرية التامة من خلال الترتيب و التشفير والترميز لأوراق الامتحان الذي يعتمد في امتحانات شهادة الباكالوريا.

وقال إن عملية التصحيح تجري "على أحسن ما يرام و في نزاهة و شفافية تامة وستمكن مجمع سوناطراك بفروعه من توظيف و تدعيم مؤهلاته بإطارات وكوادر عندها قدرات لا بأس بها في شتي الميادين".

ومن أجل توسيع فرص المشاركة في المسابقة لأكبر عدد ممكن من الشباب بالولايتين، سجل المدير العام اعتماد المسابقة على جملة من التدابير الجديدة منها إدراج نظام الامتحان باللغتين العربية و الفرنسية و تعيين مراقبين و ملاحظين يمثلون مختلف القطاعات و المجتمع المدني لمراقبة و متابعة سير عملية الامتحان و التصحيح.

من جهة أخرى، أوضح حكار بأن مصالح المجمع تلقت عن طريق وكالة التشغيل المحلية, منذ الإعلان عن هذه المسابقة، قرابة 2900 طلب مشاركة في المسابقة على مستوى الولايتين، حضر منهم الإمتحان نحو 2100 مترشح ( 75 بالمائة) ما يمثل نحو 13 طلب عن كل منصب شغل معروض في المسابقة ( 225 منصبا).