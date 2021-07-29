محكمة التحقيق المركزية الاسبانية تبرأ الرئيس الصحراوي غالي

قرر قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية، سانتياغو بيداراز، حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية، ضد الامين العام لجبهة البوريساريو رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، إبراهيم غالي، مثيرا في السياق تعارض ايفادات الشهود مع ادعاءات الشكوى.

وجاء في قرار المحكمة، ان افادات الشهود تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية للنظام المغربي كما أن المزاعم التي رفعت ضد زعيم جبهة البوليساريو لم تثبت صحتها في التحقيقات التي اجريت بهذا الشأن.