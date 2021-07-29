"إيتوزا" تضمن نقل جميع العاملين في القطاع الصحي خلال يومي العطلة الاسبوعية

اكدت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لولاية الجزائر (إيتوزا)، في بيان لها اليوم الخميس، انها ستضمن نقل جميع العاملين في القطاع الصحي خلال العطلة الاسبوعية، مشيرة ان خطوط شبكتها ستكون متوفرة من الساعة 06سا15د صباحا الى 20سا00د مساءا.

و اوضحت المؤسسة انه تبعا للقرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن الوضع الصحي، الهادفة الى مكافحة الانتشار المقلق لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لاسيما تعليق حركة النقل الحضري خلال يومي العطلة الأسبوعية، فإن مؤسسة "إيتوزا" تنهي "جميع العاملين في القطاع الصحي ان شبكتها ستكون متوفرة استثناء لهذا السلك".

و فيما يخص مستشفى زرالدة، "ستنظم رحلات انطلاقا من المحطة البرية لزرالدة نحو المستشفى"، حسب البيان.

كما اكدت مؤسسة "إيتوزا" ان شبكتها ستكون متوفرة من الساعة 06سا15د صباحا الى 20سا00د مساءا، بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي، مشيرة الى ان هذا الترتيب سيكون ساري المفعول ابتداء من غد الجمعة 30 يوليو 2021.