تحديد الملف الإداري الخاص باستيراد أجهزة التموين بالأكسجين من طرف الجمعيات المعتمدة

حددت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الخميس، وثائق الملف الإداري الخاص باستيراد أجهزة و معدات التموين بالأكسجين من طرف الجمعيات المعتمدة، مؤكدة انها تسهر على توفير كل التسهيلات للدراسة "الفورية" لهذه الملفات.

و اوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الملف الإداري الخاص باستيراد أجهزة و معدات التموين بالأكسجين من طرف الجمعيات يحتوي على طلب ترخيص استيراد لغرض هبة، مع تحديد اسم المنتوج و الكمية المستوردة، و القانون الأساسي و اعتماد الجمعية، و كذا البطاقة التقنية للمنتوج و فاتورته الشكلية.

و اضاف البيان ان هذه الملفات تقدم من قبل الجمعيات من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 16:00 على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية.

و للمزيد من المعلومات، وضعت وزارة الصناعة الصيدلانية تحت تصرف الجمعيات بريد الكتروني خاص : associations-dons@miph.gov.dz كما اوضح البيان انه في إطار عملية استيراد الجمعيات لأجهزة التموين بالأكسجين، استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الخميس، وفدا من الجمعية الوطنية "وين نلقى" لمساعدة المرضى، برئاسة السيد كريم ابراشيرن.

و خلال اللقاء، تقول الوزارة، جدد السيد بن باحمد تأكيده على "مرافقة ومساندة العمل الجمعوي وبشكل خاص في هذا الظرف الذي يمتاز بتأزم الجائحة"، مؤكدا على أن مصالح الوزارة تسهر على توفير كل التسهيلات، "لاسيما الدراسة الفورية للملفات الادارية التي تخص استيراد المعدات و أجهزة التموين بالأكسجين".

للتذكير، فإن الخواص معفيين من شرط الحصول على ترخيص للقيام بعمليات استيراد مكثفات الأكسجين أو أية اجهزة طبية مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 وموجهة للاستعمال الشخصي.

و كانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد اعلنت سابقا ان "استيراد مكثفات الأكسجين أو أية اجهزة طبية أخرى مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 من طرف الخواص، غير خاضع، بشكل استثنائي، للترخيص الذي تمنحه المصالح المختصة بالوزارة".