أعلن التلفزيون الجزائري، مساء هذا الخميس، عن رحيل الصحفي بقناة "كنال ألجيري"، سالم عزي، عن عمر ناهز 62 سنة، متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وأفيد أنّ الفقيد نُقل إلى مستشفى زرالدة، بعد تأكد إصابته بكوفيد 19، ووافته المنية إثر تعقيدات تنفسية، علمًا أنّ سالم عزي كمنسّق دولي للمؤسسة العمومية للتلفزيون، قبل أن ينتقل إلى القسم الإنجليزي لـ "كنال ألجيري".

وإثر هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الاتصال، الأستاذ عمار بلحيمر، بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد متمنيًا لها الصبر والسلوان إثر هذه الفاجعة، كما تقدّم المدير العام ومدير الاعلام وكافة اطارات ومستخدمي وكالة الأنباء الجزائرية بتعازيهم الخالصة إلى عائلة الفقيد والأسرة الكبيرة للتلفزيون الجزائري.