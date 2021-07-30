تصفيات رابطة أبطال إفريقيا سيدات لكرة القدم: إقصاء آفاق غليزان

أقصي نادي آفاق غليزان، هذا الجمعة، من الرواق المؤدي إلى نهائيات رابطة أبطال إفريقيا سيدات لكرة القدم، بعد اكتساح الجيش الملكي المغربي لبنك الإسكان التونسي (10 – 0)، ليتصدر ممثل المغرب ويقتطع تأشيرة حضور الدورة النهائية التي ستحتضنها مصر.

على ملعب بركان في المغرب، غرّد الجيش الملكي المغربي منفردًا، وسجّل عشرة أهداف كاملة في شباك تونسيات بنك الإسكان برسم الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا.

وعقب هذا الفوز العريض، أحرز الفريق المغربي العلامة الكاملة بثاني انتصار, بعد الأول المحقق ضد أفاق غليزان مساء الثلاثاء الماضي (4 – 1).

وبهذا يختتم الجيش الملكي المغربي دورة منطقة شمال إفريقيا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما على "الغليزانيات" (3 ن) وفي الذيل، نادي بنك الاسكان التونسي من دون رصيد.

وتشهد الدورة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا النسوية التي أطلقتها الكونفدرالية الإفريقية للعبة مؤخرًا، مشاركة ثمانية أندية من بينها ممثل البلد المنظم (مصر)، وناد إضافي يمثّل نيجيريا المتوّجة بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا سيدات (2018).