تصفيات رابطة أبطال إفريقيا سيدات: آفاق غليزان ينهار ويرهن حظوظ التأهل

انهزم نادي آفاق غليزان، هذا الثلاثاء، أمام الجيش الملكي المغربي (1-4) بملعب بركان، لترهن الغليزانيات حظوظهنّ في التأهل قبل الجولة الأخيرة الجمعة القادم.

برسم الجولة الثانية من تصفيات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية، منطقة شمال إفريقيا، حقق المغاربة الأهم عبر جرايدي (16)، (36) و(89) وشبك (34)، بينما اكتفت ممثلات الجزائر بهدف يتيم حمل توقيع نعيمة بوهني (45 + 1 ض.ج).

وكان آفاق غليزان هزم نادي بنك الإسكان التونسي (3 – 1) السبت الفارط، وبعد إجراء الجولة الثانية يتقاسم آفاق غليزان الصدارة مع الجيش الملكي المغربي مع أفضلية للأخير، ومباراة ناقصة ستخوضها المغربيات ضدّ فريق بنك الاسكان التونسي الجمعة.

وبعد هزيمتهنّ أمام الجيش الملكي، تقلصت حظوظ فريق أفاق غليزان في بلوغ الدورة النهائية للمسابقة القارية المقررة بمصر، حيث بات الجيش الملكي الأقرب للظفر بالتأشيرة الوحيدة.

وتشهد الدورة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا النسوية التي أطلقتها الكونفدرالية الإفريقية للعبة مؤخرًا، مشاركة ثمانية أندية من بينها ممثل البلد المنظم (مصر)، وناد إضافي يمثّل نيجيريا المتوّجة بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا سيدات (2018).