بلحيمر يشرف على إطلاق "القناة الشبابية " للتلفزيون الجزائري

أشرف وزير الاتصال ، عمار بلحيمر هذا السبت، بمقر التلفزيون الجزائري ، على اطلاق "القناة الشبابية " بحضور المدير العام للتلفزيون العمومي شعبان لوناكل والمدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي.

في كلمته بالمناسبة، قال بلحيمر: "إنّه لشرف عظيم أن نشهد سويًا اطلاق القناة الشبابية العمومية بعد أسابيع عن الذكرى الــ59 لعيدي الاستقلال والشباب ".

وأضاف مؤكدً: "اطلاق هذه القناة الموضوعاتية يأتي بعد سنة من توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتعزيز الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية بإطلاق قناة برلمانية وأخرى خاصة بالشباب ".

وبهذ المناسبة، قال وزير الاتصال :" يشرفني أن اتقدم لأسرة الاعلام الوطني بخالص التهاني، متمنيًا أن تساهم هذه المؤسسة الفتية في تعزيز المشهد الاعلامي التعددي التنافسي الحرّ والمسؤول".

وهنّأ بلحيمر الشباب الجزائري بهذا المكسب، وتابع: "إني أدعوه للوفاء إلى الأسلاف الذين شرفوا مهنة الاعلام والاتصال، وأخلصوا لواجبهم الوطني والمهني لاسيما في ظلّ الظروف الصعبة التي مرّت بها بلادنا بدءًا بثورات المقاومة وثورة التحرير المجيدة ثم فترة الارهاب المقيت".

واعتبر بلحيمر: "هذا الرصيد المشرف يعدّ محفّزًا لشبابنا من أجل الابداع والتحكم في الاعلام الجديد الذي أصبح واقعًا تقاس به مستويات الدول في التمكن من استعمال الرقمنة وبسط نفوذها الاعلامي على أوسع نطاق"، كما لم يفوت الفرصة ليهيب: " ببناتنا وأبنائنا إلى الاستثمار في الارادة السياسية الداعمة لتكافؤ الفرص والكفاءات في مختلف المجالات والتي تشكّل محورًا ذي اولوية في برنامج رئيس الجمهورية".

وانتهى وزير الاتصال ليجدّد تهانيه لطاقم القناة والأسرة الاعلامية بقطاعيها العمومي والخاص، متمنيًا كل التوفيق والتألق".

من جهته، قال مدير مشروع القناة الشبابية رفيق فارس: "جاء هذا المشروع في زمن يتسم فيه الحقل الاعلامي والاتصالي بالتعقيد والتشابك وستشكل هذه البيئة الاعلامية والاتصالية الجديدة تحديا للقنوات المحلية والرأي العام الوطني، بالإضافة الى قنوات القطاع الخاص ومنصات التواصل الاجتماعي التي أضحت منافسًا رئيسيًا على الصعيدين الدولي والمحلي".

وأضاف فارس: "إنّ القنوات الشبابية التلفزيونية بحاجة الى الاستثمار في شبكات التواصل الاجتماعي كأرضية صلبة للتواصل مع الفئات الشبانية العريضة وبشكل يضمن رواج الإنتاج التلفزيوني".

وأردف: "المشروع يملك موقعًا الكترونيًا وتصورًا لشبكات التواصل الاجتماعي والبثّ عبر التطبيقات الرقمية"، أما عن السياسة العامة للقناة فهي ترتكز على مبادئ الخدمة العمومية وحرية التعبير وأخلاقيات المهنة والقيمة المضافة ومبادئ الجوارية والامتياز والرأي والرأي الآخر".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية