أولمبياد2020 / ( كياك 500 متر): إقصاء الجزائرية خريس في الدور ربع النهائي

أقصيت الجزائرية أميرة خريس في الدور ربع النهائي من سباق القارب الأحادي في الكياك (500 متر) لأولمبياد طوكيو-2020, الذي جرى اليوم الأربعاء.

في الدور الأول, احتلت الجزائرية المرتبة السابعة والأخيرة في المجموعة الثالثة بتوقيت 2:13.62 د. أما في الدور ربع النهائي, فتحصلت الجزائرية على المرتبة السادسة والأخيرة بتوقيت 2:07.54 د التي لم تمكنها من المشاركة في النهائي ''ج''.

وعادت المراتب الثلاث الأولى التي سمحت لأصحابها بالتأهل للدور نصف النهائي لكل من الصربية نوفاكوفيتش ميليسا (1:43.34), الأوكرانية بوفخ ماريا (1:50.76) والكندية روسيل ميشال (1:51.37).

وكانت الجزائرية اميرة خريس قد أقصيت يوم الاثنين في الدور ربع النهائي كذلك من منافسات الكياك (اختصاص قارب فردي / 200 متر) عقب احتلالها المرتبة السابعة والأخيرة.

تجدر الاشارة ان تمثيل رياضة الكياك الجزائرية في ألعاب طوكيو الحالية اقتصر على اميرة خريس فقط.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية