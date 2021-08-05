الباحث في علم الآثار عبد القادر حدوش في ذمة الله

توفي أمس الأربعاء بالجزائر الباحث في آثار ما قبل التاريخ ،عبد القادر حدوش المعروف بأبحاثه العلمية في مجال علم الاثار وحفظ التراث عن عمر ناهز الـ67 سنة حسب ما علم لدى اقربائه.

وولد الفقيد سنة 1954 بالثنية بولاية بومرداس وتقلد عدة مناصب منها مدير المتحف الوطني الباردو (1989-1994) ومدير ديوان الحضيرة الوطنية للاهقار (تمنراست).

وانجز عبد القادر حدوش الذي كان باحثا في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ عدة اعمال بحثية واسهامات حول المعالم الجنائزية بالاهقار .

تحصل الفقيد في 2010 على دكتورة في علم اثار ما قبل التاريخ و معروف في هذا المجال ببحثه المتميز حول المعالم الجنائزية للاهقار وكذا مساهماته الهامة في اعداد مخطط تسيير الاهقار .

وعبر المدير الوطني للحضائر الثقافية الجزائرية، والتي كان الفقيد مستشار في اعداد مخطط تسييرها في رسالة تعزية لعائلة الفقيد، عن "أسفه لرحيل هذا الباحث المرموق في مجال علم الاثار وحفظ التراث الثقافي الجزائري".