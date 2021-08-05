مسؤولة أممية تحذر من الوضع المقلق للمعتقل الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزة

حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، من الوضع المقلق للمعتقل السياسي الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزة، الذي يعاني في ظروف جد سيئة بسبب ظروف الاحتجاز والإضراب عن الطعام.

وجاء في تغريدة السيدة لاولور، على موقع تويتر، "توصلت بأنباء مقلقة بأن المدافع عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية، يحيى محمد الحافظ عزة، قد أضرب عن الطعام منذ 3 يوليو 2021".

كما أشارت أيضا أن نفس المعلومات تفيد بأن "حالته الصحية جد سيئة ومحتجز على بعد 600 كيلومتر من عائلته" وكانت مقررة الأمم المتحدة قد حذرت الشهر الماضي من الأعمال الانتقامية التي تقوم بها المملكة المغربية (قوة الاحتلال في الصحراء الغربية) ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم من قضية الصحراء الغربية وأيضا عملهم في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.

هذا ويأتي إثارة المقررة الأممية لوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل تزايد وتيرة الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، خاصة النشطاء الحقوقيين والصحفيين، سيما بعد عودة الحرب بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بالكركرات.