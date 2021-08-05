الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد 3 تخندقات مغربية

نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الخميس، هجمات مركزة ضدّ 3 تخندقات جنود الاحتلال المغربي، في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار.

بحسب البيان العسكري 267 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي، قوات الاحتلال المغربي من خلال أقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعًا وذعرًا في صفوف جنود الاحتلال في عدة مواقع.

وأضاف البيان ذاته، أنّ وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت قصفًا عنيفًا استهدف نقطة انذار الاحتلال المغربي التاسعة بمنطقة لاثراثيات قطاع الكلتة، الى جانب قصف مركز ضد قوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي ومنطقة خنكة الشيظمية، في قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت الأربعاء، مواقع القوات المغربية، بقطاعات مختلفة، شملت تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أكرارة لحديد وانقاب العبد وانقاب لبريكة، ومواقعها بطارف لبريكة في قطاع حوزة، وجحورها بمنطقة اميطير لمخينزة واودي الظمران وابيرات تنوشاد في قطاع المحبس، واستهدفت نقاط الاحتلال بمنطقة فدرة لبير في قطاع الفرسية.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تستمرّ في تكبّد خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.