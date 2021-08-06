﻿المسرح الوطني ينظم مسابقات تخليدا لفنانين رحلوا مؤخرا

ينظم المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي ثلاث مسابقات مخصصة للأطفال تخليدا لذكرى الممثلين المسرحيين الذين رحلوا مؤخرا وهم: أحسن عسوس وإدريس شقروني وعبد المالك بوساحل، حسبما أعلن عنه المسرح على صفحته على فيسبوك.

وتخص هذه المسابقات التي ستتواصل إلى غاية 03 سبتمبر المقبل مواضيع متعلقة بجائحة كوفيد-19 والمصممة في قوالب القصة والقصة القصيرة والكوميديا وهي مسابقات موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 06 و 15 سنة.

بالنسبة لمسابقتي "أحسن عسوس" و "عبد المالك بوساحل" ، واللتين أطلق عليهما على التوالي اسم "الراوي الصغير" و "الفكاهي ??الصغير" ، سيتعين على المرشحين إعداد مقاطع فيديو عالية الجودة ، مسجلة من "زاوية تصوير أفقية" لا تتجاوز مدتها 5 دقائق.

وبخصوص مسابقة القصة القصيرة المخصصة لذكرى الكاتب المسرحي "إدريس شقروني" ، فسيتعين على المؤلفين الشباب تأليف وكتابة قصة قصيرة لا تتجاوز 500 كلمة.

يجب على الأطفال المتقدمين لهذه المسابقة إرسال مقترحاتهم، إلى جانب المعلومات المتعلقة بحالتهم المدنية (الاسم واللقب والعمر ورقم الهاتف) إلى عنوان البريد الإلكتروني: mussabaka.tna.2021@gmail.com سيتم الإعلان عن النتائج بعد 15 يوما من انتهاء آجال تقديم الطلبات بحيث سيحصل ثلاثة فائزين عن كل فئة على لوحات إلكترونية وكتب وأعمال قيمة للأطفال.