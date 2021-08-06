الجيش الصحراوي يهاجم الاحتلال المغربي في 4 مناطق

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الجمعة، هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال بمناطق الكلتة والفرسية والسمارة والمحبس.

بحسب البيان العسكري رقم 268 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي, قصفت نقطة الإنذار رقم 09 شمال منطقة تاورطة بقطاع الكلتة، كما استهدفت منطقة فدرة لبير قطاع الفرسية بقصف مركز.

وأضاف البيان أنّ جيش التحرير الشعبي استهدف بهجوماته منطقة خنكة حورية بقطاع السمارة، ومنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس.

وتتواصل هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 ضد تواجد قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الرملي.