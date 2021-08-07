أولمبياد-2020-كاراتي: إقصاء الجزائرية لمياء معطوب

أقصيت المصارعة الجزائرية, لمياء معطوب من اولمبياد طوكيو 2020, عقب خسارتها اليوم السبت في دورة الكاراتي, اختصاص كوميتي (منازلة) لوزن أكثر من 67 كلغ.

ودشنت المصارعة الجزائرية (29 سنة), التي أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية, المنافسة أمام السويسرية كويريسي إيلينا (خسارة 2-1), قبل أن تواجه الايرانية عباسالي حميدة (خسارة 4-0), ثم الصينية غونغ لي (4-0), لتتعادل في الأخير مع المصرية فريال عبد العزيز (0-0).

وشاركت لمياء معطوب في الأولمبياد بعدما تم اختيارها من بين أحسن ثلاث مصارعات في افريقيا في كل الاوزان.