وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن عمر ناهز 61 عاما

توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز اليوم السبت بالقاهرة عن عمر ناهز 61 عاما متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا, وفقا للصحافة المحلية.

وتعتبر الراحلة, وهي من مواليد عام 1960, من أبرز الوجوه السينمائية والتلفزيونية في مصر حيث دخلت المجال الفني عام 1977 بدور صغير في مسلسل "بنت الأيام" لتصبح بعدها واحدة من أهم نجمات الفن في بلادها.

وشاركت الراحلة, وهي زوجة الفنان الراحل سمير غانم وأم الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم, في العديد من الأفلام على غرار "المتهم" (1980) و"الانتقام" (1986) و"النوم في العسل" (1996) وكذا "عصافير النيل" (2010) في حين كان آخر أفلامها "البدلة" (2018).

وتبرز أيضا من بين مسلسلاتها "عمرو بن العاص" (1983) و"ليالي الحلمية" بجزأيه الأول والثاني (1987/ 1989) و"الناس في كفر عسكر" (2003) و"سابع جار" (2017) بالإضافة إلى آخر مسلسلاتها "ملوك الجدعنة" (2021).

وأما من مسرحياتها فنجد "خدمة إنسانية" (1979) و"أهلا يا دكتور" (1981) و"هالة حبيبتي" (1985) و"جوازة طلياني" (1998).

وكانت الراحلة شاركت زوجها سمير غانم في عدد من الأعمال أشهرها فوازير "فطومة" في 1982 و1983, وكان سمير غانم, الملقب في بلاده ب "ملك الكوميديا", قد وافته المنية في مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا هو أيضا بتداعيات فيروس كورونا.