الجزائر تسعى لاحتواء أزمة "سدّ النهضة"

أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، هذا الثلاثاء، أنّ الجزائر تعمل جاهدة للمساهمة في المساعي الرامية لحل الخلاف الدائر بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سدّ النهضة المشيد من طرف أديسا ابابا على النيل الأزرق.

في حديث خص به القناة التلفزيونية الأمريكية "سي أن أن"، أبرز لعمامرة أنّ أطراف عديدة تسعى لاحتواء هذا الخلاف بإشراك البلدان المعنية، بيد أنّ الجزائر حريصة على المساهمة في هذا الجهد الجماعي من خلال تقريب وجهات النظر وإرساء الثقة بين الأطراف المتنازعة والعمل على مساعدتها على تجاوز عدد من الحواجز السيكولوجية بخصوص هذا الملف .

وتابع قائد الدبلوماسية الجزائرية: "نحن متفائلون لأنّ كل الأطراف المعنية ملتزمة بإيجاد حل لهذا الخلاف، والاتحاد الإفريقي حاليا بصدد العمل لاحتواء هذا المشكل فضلا عن مساعي المجموعة الدولية التي تأمل في أن تتوصل الدول الثلاثة الى تجاوز العقبات الأخيرة في هذا النزاع".

ولم تفض المفاوضات حول طريقة تسيير وتعبئة سد النهضة الكبير بين مصر والسودان مع إثيوبيا منذ أكثر من 10 سنوات إلى أي نتيجة، في حين تعتبر إثيوبيا هذه المنشأة المائية ضرورية لضمان تطوير هياكلها الطاقوية، فيما تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97 بالمائة لتلبية حاجياتها من المياه فضلا عن متطلبات القطاع الزراعي لذلك ترى في هذا السد هو بمثابة تهديد حقيقي لمصالحها.

من جانبها، ترى الحكومة السودانية أنّ السدّ من شأنه أن يقضي على الفيضانات السنوية التي تشهدها البلاد لكنها متخوفة من تداعيات النزاع في حال عدم إيجاد حل له .