بدء حملة التلقيح بالجرعة الثانية لعمال الإذاعة والتلفزيون ضدّ كوفيد 19 هذا الأحد

تبدأ مؤسسة الإذاعة الوطنية بالتنسيق مع التلفزيون العمومي، اعتبارًا من هذا الأحد، حملة التلقيح بالجرعة الثانية ضدّ كوفيد 19 لفائدة عمال المؤسستين، أيامًا بعد إتمام عملية التلقيح الإضافية للتلقيح.

تكريسًا لجهود مكافحة وباء كورونا، سيشهد النادي الثقافي عيسى مسعودي للإذاعة الجزائرية الشق الثاني لحملة التلقيح التي ستشمل عمال مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الجزائري بالطريقة والتنظيم اللذين تمّت بهما الحملة السابقة التي استكملت في الثالث عشر جويلية الأخير تحت إشراف المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "سيدي محمد بوشنافة".

وستتمّ عملية التلقيح بالجرعة الثانية وفق البرنامج المسطر سابقًا، حيث ستتواصل أيام التاسع والثاني عشر والخامن عشر والسادس عشر من الشهر الحالي بالنسبة للمعنيين بلقاح "سينوفاك"، بينما ستقتصر عملية التلقيح بالجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" على يوم الرابع والعشرين من أوت الجاري بسبب العدد المحدود للمعنيين.

يُشار إلى أنّ عملية التلقيح بالجرعة الأولى قبل شهر، تكلّلت بتطعيم 1030 عاملاً وهو ما يمثّل ثلث القوة الناشطة في المؤسستين، قبل تلقيح عدد إضافي الأسبوع الماضي في عملية شملت غير الملقّحين أصلاً.

وبرسم حفل تكريمي للطاقم الطبي المشرف على حملة التلقيح الأولى منذ أسابيع، صرّح المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي: "من خلال هذه العملية، نأمل أن تكون الإذاعة والتلفزيون الجزائريتين قد شاركتا في حماية عمالهما والمحيطين بهم وسائر المجتمع الجزائري"، معتبرًا أنّ تنظيم حملة تلقيح داخل المؤسسة أمرا طبيعيًا ومثالا يحتذى به ".

ومنذ انتشار جائحة كوفيد 19، واظبت مؤسسة الإذاعة الوطنية على تكثيف التحسيس حول الوباء، وبرمجت الإذاعة الجزائرية أيامًا مفتوحة للدعوة إلى رفع درجات اليقظة والحرص على التلقيح.