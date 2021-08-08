تعيين الحكم الدولي مصطفى غربال لإدارة نهائي كأس الرابطة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة

عينت لجنة التحكيم الفيدرالية الحكم الدولي مصطفى غربال لإدارة نهائي كأس الرابطة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة، هذا الثلاثاء بملعب "5 جويلية" الأولمبي (الجزائر) على الساعة 00ر19، حسبما اوردته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي.

سيكون غربال بمساعدة محمد سراج وابراهيم حملاوي، اما الحكم الرابع فسيكون عبد المؤمن توابتي، يضيف نفس المصدر.

وتأهلت الشبيبة الى النهائي على حساب وداد تلمسان (1-0)، فيما أقصى نجم مقرة نظيره اتحاد الجزائر (2-1 بعد الوقت الاضافي).

وسيشارك المتوج بهذه الكأس في الطبعة المقبلة لمنافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية رفقة صاحب المركز الثالث في ترتيب الرابطة الاولى.

وفي حال ما أنهى الفريق المتوج بالكأس، ترتيب البطولة على "البوديوم"، فإن الخاسر في النهائي سيكون ممثل الجزائر الثاني في كأس الكنفيدرالية، وفق ما أوردته الفاف في بيان لها مؤخرا عقب اجتماع مكتبها الفيدرالي.

للتذكير، فإن كأس الرابطة، المخصصة للأندية المنتمية الى بطولة الرابطة الاولى المحترفة، أعيد تنظيمها من جديد خلفا لمنافسة كأس الجزائر التي ألغيت هذا الموسم بعد البرمجة المكثفة بسبب فيروس كورونا.