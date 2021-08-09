محمد بغالي: الإذاعة الجزائرية تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن الإعلامي للجزائر

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي على أن الإذاعة الجزائرية عموما ومحطاتها الجهوية بصفة خاصة تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن الإعلامي للجزائر والجزائريين معتبرا أن صحفيي الاذاعة أصبحوا يضطلعون بدور وطني هام وكبير في صد الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها بلادنا .

وقال بغالي في حديث لإذاعة الجزائر من بومرداس هذا الإثنين بمناسبة إطفاء شمعتها التاسعة "إن الاذاعة الوطنية بمختلف قنواتها ومحطاتها الجهوية بما فيها إذاعة بومرداس تلعب دورا محوريا في تكريس ثقافة اتصالية جديدة في الدولة الجزائرية تعتمد أساسا على قواعد مهنة الإعلام وأخلاقها".

وأضاف في السياق بالقول"انتم اليوم تقفون في جبهة الصد الأولى ضد الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الاشاعات والأخبار المفبركة fake news التي يتم نشرها عبر هذه الصفحات، وهذا ما يجعلكم تقومون بدور وطني كبير".

وبخصوص دور الإذاعة في مواجهة كوفيد-19 أبرز بغالي أن دورها لم يقتصر فقط على التحسيس وإنما ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الوطأة النفسية لجائحة كورونا على المواطنين بفضل البرامج الاجتماعية والثقافية والفنية التي تبثها الاذاعة بمختلف قنواتها ومحطاتها الجهوية.

كما وجه المدير العام للإذاعة الشكر لكل العاملين في الاذاعة الجزائرية الذين قدموا الغالي والنفيس لمواجهة جائحة كورونا فعلى الرغم من اصابة عدد من الطاقم الصحفي والتقني إلا أن البث لم يتوقف واستمرت الإذاعة في أداء دورها التحسيسي والتوعوي على أكمل وجه.

المصدر:الإذاعة الجزائرية