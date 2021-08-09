ترحيب بتأكيد التزام رئيس الجمهورية مراجعة القوانين الأساسية لعمال و مهني قطاع الصحة

رحب مهنيو و نقابات قطاع الصحة بتأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التزامه بمراجعة القانون الأساسي للصحة و الخدمة المدنية.

أعرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط عن تفاؤله بتأكيد الرئيس تبون التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لأسلاك الصحة.

و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى قال الياس مرابط إن التزام الرئيس بمراجعة القانون الأساسي للصحة يعد عرفانا بمجهودات و تضحيات الجيش الأبيض .

رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة الاختصاصين محمد يوسفي من جهته، أوضح قائلا : " إن حل مشكل الخدمة المدنية يكمن في الإجراءات التحفيزية التي ستضمن الاستقرار في المنظومة الصحية خصوصا في المناطق النائية "

وكان الرئيس تبون قد صرح في لقاء دوري بث مساء أمس الاحد مع ممثلي بعض وسائل الاعلام الوطنية خلال تطرقه لتسيير جائحة كورونا قائلا : "نمجد ونبجل الجيش الأبيض الذين لم يبخل يوما بالتضحية من اجل المواطن الجزائري "، مبرزا أن كافة أفراد هذا الجيش من "سائقي سيارات الاسعاف، ممرضين و أطباء مستعدين للشهادة والتضحية ومن المفروض على المواطنين الاعتراف لهم بالجميل عكس من يحاول تكسير البلاد". و أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة التزامه ب"اعادة النظر في القوانين الأساسية للممرضين والأطباء وقانون الخدمة المدنية".

المصدر : الإذاعة الجزائرية