صليحة فرطاس للإذاعة: فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حرائق تيزي وزو

أكدت المديرة المركزية بالمديرية العامة للغابات صليحة فرطاس هذا الأربعاء أنه تم اخماد 27 حريقا إلى غاية صباح اليوم بولاية تيزي وزو وفرق الإطفاء في الميدان من اجل اخماد البقية.

وقالت صريحة فرطاس في حوار خاص للقناة الإذاعية الأولى " تم اخماد 27 حريقا من اصل 40 حريقا غير انه لازال هناك حرائق تمس الساكنة ولذلك اتخذت السلطات المحلية قرارات باخراج السكان من منازلهم رغم ان الحرائق لم تصلهم بعد لابعادهم عن الخطر".

واعتبرت فرطاس أن حرائق تيزي وزو مفزعة وأليمة لأنها مست المناطق الجبلية التي هي آهلة بعدد كبير من السكان متوقعة أن حصيلة الضحايا (42) مرشحة للارتفاع لأن الحرائق أحاطت بها من كل جانب ومن الصعب هروب الساكنة والتحكم في هذه الحرائق.

وأبرزت أن تزامن نشوب هذه الحرائق في نفس الوقت والتي كان عددها اكثر من نقاط المياه ومع ارتفاع درجات الحرارة صعب من مهمة رجال الإطفاء في الميدان مشيرة إلى تمكنهم من اخماد عدة حرائق على مستوى الولايات الأخرى مثل بجاية وجيجل.

ودعت المديرة المركزية بالمديرية العامة للغابات إلى التسريع في عملية اقتناء الطائرات الخاصة باخماد الحرائق التي أصبحت ضرورة مستعجلة للحد من الخسائر مشددة من جهة أخرى على معاقبة المتسببين في هذا الفعل الإجرامي المكتمل الأركان .

كما ذكرت المتحدثة أنه ابتداء من يوم السبت ستتنقل فرق ممثلة لكل القطاعات إلى أماكن الحرائق لاحصاء حجم الخسائر البشرية والمادية وحتى النباتية والحيوانية.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية