الحماية المدنية : نشوب 99 حريقًا غابيًا عبر 16 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نشوب 99 حريقًا غابيًا على مستوى 16 ولاية، حسب حصيلة جديدة قدمتها، هذا الأربعاء، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية "سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة نشوب 99 حريق غابة على مستوى 16 ولاية"، مضيفا أنه بخصوص "وضعية الحرائق صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة صباحا، فقد تم تسجيل 69 حريقا على مستوى 14 ولاية".

وفي هذا الإطار، تم تسجيل بكل من ولايات تيزي وزو (24 حريقا) ،الطارف (15)، بجاية (8)، جيجل (6)،عنابة (3)، وحريقين (2) بولايات سكيكدة، سطيف، البليدة، سوق أهراس، وحريق واحد (1) عبر ولايات المدية، تبسة، البويرة وقالمة.

وأضاف البيان أن أهم هذه الحرائق سجلت على مستوى تيزي وزو بـ24 حريق عبر بلديات (عين الحمام، بوزقن ،عزازقة، الأربعاء ناث إيراثن، تيقزيرت، واسيف، ذراع الميزان، أزفون، بني دوالة، تيزي وزو، آث يني، مقلع، إعكوران، واضية.

يذكر أنه منذ تاريخ الإثنين الـ 09 أوت، تم تسجيل بولاية تيزي وزو نشوب 116 حريقا، منها 52 حريق مهم، وتم إخماد 28 حريقا ، في حين تعكف فرق الحماية المدنية حاليا على إخماد 24 حريق آخر.

وأشار البيان إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية "سخرت إمكانيات مادية وبشرية هائلة لعملية إخماد هذه الحرائق لاسيما على مستوى ولاية تيزي وزو بـ12 رتل متنقل من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل وكذا إمكانيات مادية وبشرية لفائدة 10 ولايات، بالإضافة إلى تدخل مروحيتين (2) من المجموعة الجوية للحماية المدنية, وتجنيد تعداد مقدر ب800 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، وكذا تسخير 115 شاحنة إخماد الحرائق.