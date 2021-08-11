﻿الفريق شنقريحة يزور الوحدات المشاركة في إطفاء الحرائق بتيزي وزو وبجاية بالناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة

قام الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى المفارز العسكرية المشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التابعة لكل من الكتيبة الثامنة مشاة خفيفة المتواجدة بفريحة ولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى والكتيبة الرابعة للمشاة الخفيفة المتواجدة، بأدكار بولاية بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع.

و أوضح المصدر، أن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قام مرفوقا بكل من اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة، بزيارة ميدانية إلى المفارز العسكرية المشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التابعة لكل من الكتيبة الثامنة مشاة خفيفة، المتواجدة بفريحة ولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، والكتيبة الرابعة للمشاة الخفيفة، المتواجدة بأدكار، بولاية بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة.

و خلال هذه الزيارة وقف الفريق على آخر التطورات الميدانية والجهود المبذولة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي لإطفاء الحرائق و إنقاذ المواطنين ومد يد المساعدة للسكان المتضررين والتي سجلت خلالها بكل أسف استشهاد 28 عسكريا وإصابة 14 أخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

و بالمناسبة، وقف الفريق دقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب الوطني، ليخاطب بعدها أفراد هذه الوحدات بكلمة تحفيزية أشاد خلالها بالعمل البطولي لكل العسكريين المرابطين في المكان، ونقل إلى الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العملية الإنسانية تحيات وتقدير وتشجيع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يضيف البيان.

كما جدد الفريق - وفق ذات المصدر- تعازيه القلبية الخالصة إلى زملاء وأهالي وعائلات شهداء الواجب الوطني، اللذين سقطوا في سبيل إنقاذ أرواح المواطنين الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى "حاثا الجميع على مواصلة العمل لأداء هذا الواجب الإنساني النبيل".

كما وقف الفريق عقب ذلك، بعين المكان على التشكيل العملياتي لهذه الوحدات وعلى ظروف عملها مسديا لأفرادها جملة من التوجيهات، يؤكد البيان.