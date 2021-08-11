حرائق الغابات بالبليدة : تدخل المجموعة الجوية للحماية المدنية لدعم جهود اخماد الحرائق

تدعمت جهود فرق الحماية المدنية لولاية البليدة مساء اليوم الاربعاء بتدخل المجموعة الجوية للحماية المدنية لإخماد بؤرتي حريق غابة مهول شب خلال اليوم ببلدية قرواو، حسبما افادت به ذات المصالح.

و اوضح المصدر انه تدخلت في حدود الساعة 19 سا و 15 د المجموعة الجوية للحماية المدنية بطائرة مروحية للمساهمة في إخماد بؤرتي حريق ببلدية قرواو على مستوى كل من سيدي عيسى و واد خميس إندلعا عصر اليوم.

و اضاف المصدر ان الجهود متواصلة لإخماد الحرائق الغابية التي شبت زوال اليوم بكل من جبال عين الرمانة (تمزقيدة)و صوحان والجبابرة.

و تم تجنيد اكثر من 250 عون حماية مدنية لاخمادها رفقة اعوان الغابات و مختلف الأسلاك و القطاعات استنادا لذات المصدر الذي لفت الى وضع كل فرق التدخل في حالة تأهب و حجز كلي للاعوان.

و بغية التحكم الجيد في العملية التي يشرف عليها المدير المحلي للحماية الحماية المدنية اوضح المصدر انه تم تقسيم الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة الى فرقتين للتدخل السريع و المباشر في الميدان.

كما تم في ذات المسعى تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة التطورات و تنسيق الجهود رفقة مختلف القطاعات.

للتذكير تعرف ولاية البليدة منذ اول امس الاثنين سلسلة حرائق اندلعت عبر مختلف البلديات.