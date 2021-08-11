حرائق الغابات: سونلغاز تضمن استئناف التزويد بالكهرباء لفائدة اكثر من 175 ألف مشترك

تمكنت مصالح سونلغاز "في آجال قصيرة جدا" من ضمان استئناف التزويد بالكهرباء لصالح 175.870 مشترك مستهم الانقطاعات جراء الحرائق المعتبرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، حسبما أكده الأربعاء الرئيس المدير العام للمجمع، شاهر بولخراص.

وقال السيد بولخراص خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض الحوادث التي تسببت فيها حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من الوطن، أنه من مجموع الانقطاعات فان حوالي 80 بالمائة منها تمت في اطار وقائي و20 بالمئة الأخرى نتيجة أعطاب تم اصلاحها.

كما أشار المسؤول الاول عن مجمع سونلغاز أن 22.670 متر خطي من الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي مستها الحرائق اضافة الى 26.300 متر خطي ذات الضغط المنخفض.

في نفس الشأن السيد بولخراص يقول "تمكنا من ضمان استئناف التزويد بالكهرباء للسكنات المعنية بفضل المخططات الي سطرتها سونلغاز لتسيير هذا النوع من الأزمة في الوقت الذي يعرف فيه البلد ذروة في الاستهلاك اضافة الى الأزمة الصحية" مضيفا أن المخططات المطبقة من طرف هذا المجمع العمومي قد أظهرت " فعاليتها رغم الخسائر الهامة المسجلة" اثر هذه الحرائق والتي لم يتطرق المسؤول عن تكلفتها.

واسترسل يقول "رغم جسامة حرائق الغابات التي مست العديد من المناطق في وقت واحد الا أن منظوماتنا تمكنت من مواجهة الأمر حيث أن جميع عمليات الاستبدال والانقاذ نجحت سيما بفضل التدخلات السريعة لعناصرنا ليل نهار على مستوى التراب الوطني".

ومن جهته، اكد الرئيس المدير العام لمتعامل النظام الكهربائي الوطني التابع لمجمع سونلغاز،عزيز عميود أن ذروة استهلاك الكهرباء هذه الصائفة قد سجلت يوم الاثنين 12 يوليو بطاقة 16065 ميغاوات أي بزيادة نسبتها 9،18 بالمئة مقارنة بالذروة المسجلة في صيف 2020 ( 14714 ميغاوات).

وحسب قوله فان الطلب المتزايد على الكهرباء يعود لموجة الحر المسجلة منذ بداية شهر يوليو الماضي علما أن الذروة المتوقعة من طرف هذا الفرع لصائفة 2021 كانت تقدر ب 16500 ميغاوات حسب السيد عميود.