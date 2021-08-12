الجـزائر تباشر هذا الخميس حدادا على شهداء حرائق الغابات لمدة ثلاثة أيام

12/08/2021 - 09:19

بقرار من رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، تباشر الجزائر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من هذا الخميس، وذلك على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس الـ 12 أوت 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها".

 

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