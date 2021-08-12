بن بوزيد : تجنيد طواقم طبية متخصصة في معالجة الحروق للتكفل بضحايا حرائق الغابات

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس بتيزي وزو عن تجنبد طواقم طبية متخصصة في معالجة الحروق للتكفل بضحايا حرائق الغابات التي تعرفها عدة ولايات عبر الوطن، مشيرا إلى أن المؤسسات المتخصصة في الجزائر العاصمة استقبلت لحد الآن 28 مصابا بحروق.

وقال بن بوزيد على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة وفد وزاري هام إلى ولاية تيزي وزو، الولاية الأكثر تضررا من الحرائق التي نشبت يوم الاثنين الماضي عبر عدد من الولايات، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكفل بالمتضررين من هذه الكارثة البيئية، تم تسخير كل المؤسسات المتخصصة في معالجة الحروق لاستقبال الضحايا.

وأبرز في هذا السياق أن المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة بالجزائر العاصمة قد استقبل 15 ضحية من البالغين مصابين بحروق، كما استقبلت المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في معالجة الحروق للأطفال بيار وكلودين شولي بالعاصمة 9 أطفال مصابين، مشيرا إلى أنه تم حجز أسرة في حال استقبال ضحايا آخرين لاحقا.

وفي الصبيحة كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن أكبر عدد من مكثفات الاكسيجين التي استوردتها السلطات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد -19 تم توجيهها نحو ولاية تيزي وزو الولاية الأكثر تضررا من الحرائق التي راح ضحيتها 69 مدنيا وعسكريا.