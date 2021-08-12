حرائق الغابات: التنسيقية المغربية لمقاومة التطبيع تحذر من مؤامرة تستهدف الجزائر

حذرت تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع بالمغرب، من مؤامرة تستهدف الجزائر، بسبب موقفها من السياسة العنصرية للاحتلال الصهيوني، معبرة عن تعازيها الحارة للجزائر إثر سقوط عدد من الضحايا في حرائق الغابات التي اندلعت بالعديد من ولايات الوطن.

وقالت التنسيقية في بيان لها، "ببالغ الحزن و التأثر نتابع الحرائق المهولة بعدد من محافظات الجزائر، و لاسيما بمنطقة القبائل المجاهدة، التي سطرت ملاحم البطولة في التصدي للاستعمار، و قدمت اروع الامثلة التي الهمت حركات التحرر في العالم و كانت مرجعا لها".

و اضاف البيان، " نعبر عن تعازينا الحارة لشعب المليون و نصف مليون شهيد في ضحايا الحرائق و شهداء الواجب الوطني في الجيش الشعبي و الحماية المدنية، و ندعو بالرحمة لكل ضحايا هذه المأساة الكبيرة، و نتضرع لله ان يقبلهم جميعا شهداء في رحمته و يبدل محبة ذويهم لهم صبرا جميلا".

ودعت التنسيقية للحذر الشديد "مما يبيّت للجزائر من مؤامرات جراء موقفها الشعبي و الرسمي المبدئي ضد الكيان الصهيوني المحتل و سياسته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني و في كل الوطن العربي و الاسلامي".

وختمت التنسيقية بيان التعزية بالقول ، 'اننا نتابع هذه المأساة الكبيرة و نضع انفسنا رهن اشارة هذا الشعب العظيم...

رحم الله شهداء الجزائر و أعانها على تجاوز هذه المحنة لمواصلة كفاحها الدائم الى جانب كل احرار العالم ضد الصهيونية و العنصرية و الاستعمار".