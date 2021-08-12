حماية مدنية: مواصلة إخماد 89 حريقا مندلعا عبر 15 ولاية منذ صبيحة هذا الخميس

تواصل مصالح الحماية المدنية منذ صبيحة اليوم عملية إخماد 89 حريقا ما زال مندلعا عبر 15 ولاية حيث سجلت أكبر عدد من الحرائق في ولاية تيزي وزو، حسب حصيلة جديدة قدمتها هذا الخميس، ذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن مجهودات مصالح الحماية المدنية متواصلة للقضاء على مختلف الحرائق المندلعة في عدة ولايات من الوطن، حيث عرفت وضعية الحرائق منذ صبيحة هذا اليوم تسجيل 89 حريق مازالت مندلعة عبر 15 ولاية، مسجلة في كل من ولاية تيزي وزو 37 حريقا، بجاية 10 حرائق، جيجل 08 حريق، تبسة 01 حريق، البليدة 02 حريقين، سطيف 01 حريق، عنابة 02 حريقين، قالمة 02 حريقين، سكيكدة 02 حريقين، سوق أهراس 04 حرائق، البويرة 01 حريق، ولاية الشلف 02 حريقين، الطارف 14 حريقا، عين الدفلى 02 حريقين وولاية بومرداس 01 حريق.

وأشار المصدر إلى أن أهم هذه الحرائق سجل على مستوى ولاية تيزي وزو عبر 25 بلدية: أقبيل، إيجر، أيت تودارت، إيفيغة، الأربعاء نثي راثن، واسيف، بني دوالة، أعطافن، إيلولة، ياكوران، واضية، عين الحمام، زكري، معاتقة، أيت عكاشة، تيزي ثلاثة، أيت يحي، مقلع، ايراقن، ايت خليلي، ابودرارن، بني زمنزر، بني عيسيو ايت شافع، و الصوامع.

وفي هذا الصدد، عملت المديرية العامة للحماية المدنية على تسخير إمكانيات مادية وبشرية هائلة للإخماد هذه الحرائق لاسيما على مستوى ولاية تيزي وزو بـ 12 رتل متنقل وكذا إمكانيات مادية وبشرية لـ 10 ولايات: منها الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بـ 02 رتلين متنقلين، بومرداس، برج بوعريرج، البويرة، المدية، سطيف، النعامة، البيض، باتنة وولاية تيزي وزو بـ 03 أرتال متنقلة بالإضافة إلى 02 مروحيتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية وكذا بتعداد مقدر بـ 1000 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 200 شاحنة إخماد، وفق البيان.

كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية، بالمناسبة، كافة المواطنين في هذه الظروف الصعبة الى التجند عن طريق الحس المدني بالتبليغ عن حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية في أقصى وقت ممكن للتكفل السريع والفعال للحرائق من أجل تقليص حجم الأضرار التي قد تخلفها وذلك بالاتصال على الرقم الأخضر 1021 وكذا رقم النجدة 14 الموضوع تحت تصرف المواطنين.

