نيجيريا: استسلام 190 عنصرًا من "بوكو حرام"

استسلم 190 عنصرًا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية لقوات الجيش النيجيري بعد شنه عمليات ضد الجماعة المسلحة في مناطق متفرقة بولاية بورنو شمال غربي البلاد.

بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، شهدت ولاية بورنو خلال الشهر الأخير استسلام أكثر من 1500 من عناصر "بوكو حرام" لقوات الجيش بغرض الاستفادة من قانون العفو.

وقتل مسلحون 37 مدنيًا في غرب النيجر في منطقة مضطربة شهدت هذا العام هجمات مسلحة عدة أوقعت مئات القتلى.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.