سوناطراك : دخول مشروع تينرهرت/اوهانت مرحلة الانتاج نهاية الثلاثي الثاني لعام 2022

من المرتقب ان يدخل مشروع تطوير حقول تينرهرت/اوهانت بولاية إليزي مرحلة الانتاج نهاية الثلاثي الثاني من السنة المقبلة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان لمجمع "سوناطراك".

و اوضحت المؤسسة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، قام بزيارة تفقدية لولاية إليزي لمتابعة انجاز المشاريع الهيكلية للشركة.

و استهل حكار هذه الزيارة بمعاينة اشغال انجاز وتطوير حقول "ايزاران" التي عرفت تأخرا في تقدمها بنسبة اشغال تقدر ب 65 بالمائة مقارنة بما هو مخطط له أي حوالي 94 بالمائة، حسب البيان، مشيرا الى الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع التي تصل إلى 10 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعيي 1.800 طن يوميا من المكثفات و 1.600 طن يوميا من غاز البترول المميع.

و بعد العرض الذي قدم حول هذا المشروع، اسدى حكار توجيهات "لتدارك التأخر المسجل و بذل كل الجهود لاحترام الآجال الجديدة لوضع هذا المشروع حيز الانتاج خلال الثلاثي الأول لسنة 2023".

كما ذكرت "سوناطراك" ان التأخر المسجل بهذا المشروع أدى إلى اتخاذ قرار فسخ عقد الشراكة و اللجوء إلى تمويله كليا من طرف المؤسسة واللجوء إلى المناولة الوطنية.

اما المحطة الثانية للزيارة، حسب البيان، فكانت لمشروع تطوير حقول تينرهرت/اوهانت اين تابع حكار عرضا مفصلا لتقدم الاشغال بهذا المشروع التي بلغت 88 بالمائة، مما يسمح بدخوله مرحلة الانتاج خلال نهاية الثلاثي الثاني لعام 2022 بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، 750 طن يوميا من المكثفات و 450 طن يوميا من غاز البترول المميع.