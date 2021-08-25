كأس العرب للسيدات: الجزائر تطيح بالأردن وتبلغ المربع الذهبي

فاز منتخب الجزائر سيدات لكرة القدم، مساء هذا الأربعاء، على نظيره الأردني (3 – 1) بملعب الدفاع الجوي في القاهرة، لتبلغ الجزائريات المربع الذهبي قبل مواجهة الفلسطينيات السبت القادم.

لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثانية لكأس العرب للسيدات 2021 المقامة بمصر، سجّلت الجزائر بفضل نعيمة بوهني (34)، مدينة رمضاني (60) وكنزة حجار (65)، بينما كان هدف الأردنيات عبر ميساء جبارة (45).

وبهذا الفوز، ضمنت سيدات الجزائر التواجد في المرتبة الأولى أو الثانية للمجموعة الثانية التي تضم ثلاثة منتخبات، ما يسمح لهن بخوض الدور نصف النهائي لهذا الموعد.

ولحساب الجولة الثانية والأخيرة، ستتبارى الجزائر مساء السبت (20.00 سا بتوقيت الجزائر) المنتخب الفلسطيني الذي أعفي من الجولة الأولى، علمًا أنّ المجموعة الأولى تتكون من مصر (البلد المنظم)، لبنان، السودان وتونس،

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

يُشار إلى أنّ النسخة الأولى لكأس العرب للأمم، نُظّمت عام 2006 بالإسكندرية (مصر)، وكانت من نصيب الجزائر على حساب المغرب، بينما احتضنت الدوحة (قطر) نسخة 2015، التي توّج بها لبنان ضد جيبوتي.