عمورة يلتحق رسميًا بنادي لوغانو السويسري

التحق مهاجم نادي وفاق سطيف لكرة القدم، محمد أمين عمورة، هذا الخميس، رسميًا بصفوف نادي لوغانو (الدرجة الأولى السويسرية)، دون أن يتم الكشف عن مدّة العقد.

جاء في بيان وصيف بطل الجزائر لموسم 2020 – 2021،: "يعلن وفاق سطيف عن انتقال محمد أمين عمورة إلى نادي لوغانو السويسري، لقد أمضى اللاعب على عقده اليوم، نتمنى لعمورة نجاحات كثيرة في بقية مشواره الاحترافي".

عمورة (21 سنة) الذي وُلد بجيجل، تألق يشكل لافت هذا الموسم مع الوفاق، حيث سجل 15 هدفًا في البطولة، على بعد 5 أهداف عن أحسن هداف للبطولة، أمير سعيود (20 هدفا) والذي التحق حديثًا بنادي الطائي السعودي.

وأضحى عمورة رابع لاعب جزائري من الرابطة الأولى يلتحق بأوروبا بعد زميله في الوفاق حسام الدين غشة (أنطاليا سبور التركي) ومتوسطي ميدان نادي بارادو، عبد القهار قادري وآدم زرقان اللذين وقّعا تواليًا لناديي كافي كورتراي وسبورتينغ شارلوروا البلجيكيين.

وعقب الجولة الرابعة للبطولة السويسرية، يحتل لوغانو المركز الثالث في الترتيب العام بمجموع 6 نقاط، على بعد ست نقاط عن رائد الترتيب نادي زيوريخ، وبمباراة متأخرة سيجريها على ميدان يونغ بويز.