حرائق الغابات : انطلاق عملية تطهير وتنظيف الفضاءات الغابية المتضررة

انطلقت صبيحة السبت عملية تطهير وتنظيف الفضاءات الغابية المتضررة من الحرائق التي شهدتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن، حسبما أعلنت عنه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تأتي عملية تطهير و تنظيف الفضاءات الغابية على مستوى عدد من الولايات المتضررة من الحرائق تطبيقا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.

وتشرف على انجاز هذه العملية "المهمة"- يضيف ذات المصدر- مؤسسات مجمع الهندسة الريفية بالتنسيق مع محافظات الغابات، وذلك عبر خمس ولايات و هي خنشلة و تيزي وزو و بجاية وتبسة وسوق اهراس، حيث جندت "كل الوسائل الضرورية لإنجاز الأشغال في أقرب الآجال".

وأوضح البيان ذاته أن هذه العملية ستتبعها عمليات أخرى لتمس جميع الولايات المتضررة.

وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه الثلاثاء الفارط، قد أسدى تعليمات لمحافظي الغابات ومجمع الهندسة الريفية بمباشرة عمليات تطهير وإعادة تهيئة المساحات المتضررة من الحرائق قبل هطول الأمطار.

كما كشف في ذات اليوم أن حرائق الغابات التي طالت 35 ولاية عبر الوطن تسببت في إتلاف أكثر من 89 ألف هكتار ضمن 1.186 بؤرة حريق، حسب الحصيلة المدونة في 21 أوت الجاري.