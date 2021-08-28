بجاية : العثور على جثة طفلة في الثالثة من العمر

تم تحويل جثة طفلة (ب.م) بالغة من العمر ثلاثة سنوات, التي تم العثور عليها مساء أمس الجمعة بمحاذاة قرية تالا عبد الله (ولاية بجاية), إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى اقبو, وفق ما علم اليوم السبت لدى إدارة هذا الهيكل الصحي.

و كانت الطفلة قد اختفت عن الأنظار على حوالي الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم الخميس, حيث تم إطلاق عمليات بحث واسعة من طرف مصالح الأمن و عائلتها وسكان قريتها والتي سمحت بالعثور على جثتها وهي مجردة من لباسها بمحاذاة قرية تالا عبد الله.

وصرح أفراد من عائلة الضحية بالمستشفى أن الطفلة قدمت من الجزائر العاصمة من اجل قضاء العطلة مع أبويها بالقرية.

و تبقى ظروف و أسباب هذه الوفاة غامضة لحد الساعة في انتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن.

تيزي وزو: انتشال جثة غريق بسد ذراع الميزان

انتشل غطاسو الحماية المدنية اليوم السبت جثة شاب غريق على مستوى سد السقي الفلاحي لذراع الميزان, على بعد حوالي 40 كلم جنوب غرب تيزي وزو, وفق ما علم لدى مصالح الحماية المدنية الولائية.

ويتعلق الأمر بالمدعو ك.ع البالغ من العمر 17 سنة و المنحدر من نفس البلدية (ذراع الميزان) والذي مات غرقا ظهيرة أمس الجمعة, حسب ذات المصالح.

وحولت جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ذراع الميزان, وفق ما أضافه نفس المصدر.