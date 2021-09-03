الجزائر تؤكد دعمها للاستراتيجيات الصناعية و التجارية للاتحاد الأفريقي

أكد كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، و وزير الصناعة أحمد زغدار و وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق اليوم الجمعة، بمناسبة مشاركتهم في الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمناجم للاتحاد الأفريقي على دعم الجزائر لمختلف الاستراتيجيات التي تم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة و المناجم.

و حسب ذات المصدر فقد اكد الوزراء أثناء مشاركتهم في هذا الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد على "دعم الجزائر لمختلف الاستراتيجيات التي تم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع لاسيما الاستراتيجية الافريقية للسلع الأساسية و سياسة الجودة في افريقيا و خطة عمل مركز تنمية المعادن في افريقيا والنظام الافريقي لتصنيف وإدارة المعادن وموارد الطاقة وكذا دراسة تمويل التصنيع خاصة بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية".

كما شددوا -يضيف البيان- على" ضرورة تكثيف وتوحيد جميع الجهود أكثر من أي وقت مضى لتحقيق التعافي الاقتصادي للقارة في ظل جائحة كوفيد 19 التي مست العالم" مؤكدين في ذات السياق، على ان "قارة الإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية تملك ما يلزم من الوسائل لتسريع انتعاشها الاقتصادي وتوفير إطار ملائم للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل والثروة".

وفي الأخير جدد الوزراء التزام الجزائر الدائم على المشاركة الفعالة في اعمال الاتحاد الافريقي وبذل المزيد من الجهود لدفع اجندة التنمية الافريقية 2063 الى الامام.

يذكر ان هذا الاجتماع الوزاري، الذي تنظمه إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين لمفوضية الاتحاد الأفريقي يهدف الى متابعة مدى تقدم مختلف برامج ومشاريع الاتحاد الافريقي في مجالات التجارة والصناعة والمناجم.

ولقد سمح هذا الاجتماع للبلدان المشاركة بالتشاور والنقاش حول كيفية الاستغلال الأمثل لقدرات القارة الافريقية في مجالات تقوية المبادلات التجارية و تعزيز التنمية الصناعية وتثمين الموارد المنجمية بهدف تجسيد أجندة الاتحـاد الأفريقـي للتنمية على أرض الواقع.(