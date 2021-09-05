بنك الجزائر يكرّم "علي لابوانت" بقطعة نقدية جديدة

قام بنك الجزائر، هذا الأحد، بإصدار قطعة نقدية جديدة تكريمًا لروح الشهيد البطل علي عمار المكنّى "لابوانت" (14 ماي 1930 – 08 أكتوبر 1957).

جاء في بيان البنك أنه: "في أعقاب إطلاق السلسلة الجديدة من القطع والأوراق النقدية، قام بنك الجزائر بإصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري و وضعها قيد التداول طبقا للنظام رقم 21-03 بتاريخ 11 غشت، 2021 المتعلق بإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية".

وذكر بنك الجزائر أنّه "تماشيًا مع موضوع السلسلة الجديدة من القطع والأوراق النقدية التي تخلد ذكرى حربنا التحريرية المجيدة ورموز تاريخنا، تحمل العملة الجديدة من فئة مائة دينار صورة المجاهد والشهيد علي عمار، المدعو علي لابوانت الذي سقط في ميدان الشرف في 8 أكتوبر 1957".

وأفاد البنك أنّ "هذه القطعة المعدنية الجديدة هي الإصدار الثالث من السلسلة الجديدة للقطع المعدنية والأوراق النقدية، التي شهدت إنشاء، اصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة 2000 دينار جزائري وقطعة نقدية معدنية ذات قيمة 200 دينار جزائري الأنظمة رقم 2020-05، رقم 2020-06، رقم 2020-07 المؤرخة في 7 ديسمبر 2020".