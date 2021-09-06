الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الإثنين المقبل

يعرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين المقبل بدلا من يوم الأحد، حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه "تم تعديل الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر استئناف الأشغال يوم الاثنين الـ 13 سبتمبر 2021 بدلا من يوم الأحد الـ 12 سبتمبر 2021 في جلسة علنية تخصص لتقديم مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول".

وسيشرع مباشرة بعد ذلك -يضيف البيان- في "المناقشة العامة التي ستتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء الـ 14 و الـ15 سبتمبر 2021 وتختتم الاشغال بالاستماع إلى رد الوزير الأول على انشغالات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة اللذين برمجا في جلسة علنية تعقد صباح يوم الخميس الـ 16 سبتمبر 2021".