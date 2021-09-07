لعمامرة يشرع في زيارة عمل إلى موريتانيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة عمل إلى نواقشط ، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وذكر البيان أن وزير الشؤون الخارجية، سيعقد خلال هذه الزيارة، التي تدوم يومين، لقاءات مع السلطات العليا في موريتانيا وفي مقدمتها الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتندرج هذه الزيارة -حسب البيان- في اطار تجسيد الارادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين وتوجهاتهما السامية حول ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وكذا تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما ستشكل فرصة لمناقشة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر المستجدات على الساحة المغاربية وعلى المستويين العربي والإفريقي.