تصفيات كاس العالم 2022: المنتخب الوطني يتعادل أمام بوركينافاسو

فرض منتخب بوركينافاسو التعادل الإيجابي 1-1 على المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء، بملعب مراكش بالمغرب لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الوطني متفوق في النتيجة خلال المرحلة الأولى بفضل الهدف الذي أمضاه سفيان فيغولي في الدقيقة 18 بعد تمريرة زميله إسلام سليماني.لكن الفريق المنافس تمكن خلال المرحلة الثانية وبالضبط في الدقيقة 64 من تعديل النتيجة بفضل اللاعب عبدول فيصل تابسوبا.

ورغم هذا التعادل لا يزال أشبال المدرب جمال بلماضي يحتلون المرتبة الأولى برصيد 4 نقاط رفقة منتخب بوركينافاسو، بينما يحتل النيجر المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، أما منتخب جيبوتي فيقبع في المركز الرابع بدون رصيد.

جدير بالذكر أن منتخب النيجر فاز على نظيره الجيبوتي بنتيجة 4-2، يوم الاثنين بالرباط في إطار الجولة الثانية من تصفيات كاس العالم. وسجل أهداف المباراة كل من فيكوتريان اديبايور في الدقيقتين 49 و56، جيبو ادامو في الدقيقة 65 عن طيرق ضربة جزاء وامادو صابو في الدقيقة 68، لصالح النيجر واناس فراح علي في الدقيقة 32 وحسان حسين في الدقيقة 90، لصالح جيبوتي.

نتائج الجولة الثانية:

النيجر- جيبوتي 4-2

بوركينافاسو – الجزائر 1-1

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1-الجزائر 4 2

2- بوركينافاسو 4 2

3- النيجر 3 2

4- جيبوتي 0 2