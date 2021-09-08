مخطط عمل الحكومة:بوغالي يعرب عن ثقته بأن النواب سيناقشونه بما يتوافق مع مسعى بناء الجزائر الجديدة

أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي،خلال إجتماعه ،هذا الأربعاء، مع رؤساء المجموعات البرلمانية عن ثقته بأن النواب سيناقشون مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض عليهم الإثنين المقبل، بما يتوافق مع المسعى العام لبناء الجزائر الجديدة،حسب ما أفاد به بيان المجلس.

وجاء في البيان أن بوغالي عقد اجتماعًا تشاوريًا مع رؤساء المجموعات البرلمانية الست الممثلة في المجلس تم في مستهله التطرق إلى التدابير المتعلقة بجلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث شدّد على ضرورة التقيد بقواعد البروتكول الصحي، معربا، في ذات الوقت، عن ثقته بأن النواب “سيولون مخطط عمل الحكومة العناية اللازمة وأنهم سيناقشونه بما يحقق المصلحة ويتوافق مع المسعى العام لبناء الجزائر الجديدة”.

ومن جهة أخرى، تم التشاور خلال نفس الاجتماع، حول مسألة “تمثيل المجلس الشعبي الوطني في الهيئات البرلمانية الدولية التي يتمتع بالعضوية الدائمة فيها، حيث تم الاتفاق على توزيع المقاعد في هذه الهيئات بين مختلف المجموعات البرلمانية على أساس مبدأ التمثيل النسبي، عملا بالمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”، يضيف بيان المجلس